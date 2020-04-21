УЗ може перейти на чотириденний робочий тиждень через карантин

У разі продовження карантину в Україні компанія "Укрзалізниця" може перейти на чотириденний робочий тиждень з 1 липня. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Повідомляється, що компанія з 1 липня 2020 може ввести режим чотириденного робочого тижня у разі подальшої епідемії COVID-19 і продовження карантину. Також повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на засіданні правління УЗ.

У компанії додали, що на час призупинили виплату заохочень, доплат, надбавок і компенсацій оренди житла для працівників.

"Ситуація в країні і в світі різко і швидко змінюється. Ось чому "Укрзалізниця" вже розглядає подальші заходи, які, при необхідності, будуть втілені. Це, наприклад, можливість ввести з 1 липня часткову зайнятість для працівників п'ятиденних робочих тижнів", - зазначив голова наглядової ради Шевки Аджунер.

Нагадаємо, раніше Державна служба статистики України повідомила, що пасажирські перевезення обвалилися після початку карантину. Зокрема, різке скорочення було зафіксовано в березні, коли рішенням уряду в країні були заборонені пасажирські перевезення будь-якими видами транспорту, крім таксі і особистих авто.