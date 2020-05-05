УЗ передасть КПВВ "Чонгар" у державну власність

Фото: КПВВ "Чонгар"

УЗ в кінці 2019 року завершила будівництво режимних зон на КПВВ "Чонгар"

"Укрзалізниця" підписала меморандум, згідно з яким передасть пункт пропуску "Чонгар" у державну власність на баланс відповідного державного підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".

При цьому наголошується, що після визначення державної компанії-набувача об'єктів пункту пропуску, "Укрзалізниця" зробить оцінку майна КПВВ і підготує пакет необхідних документів для його відчуження та передачі на баланс нового ДП з компенсацією понесених витрат.

Надалі, за умови затвердження Кабміном передачі права власності, розвитком КПВВ буде займатися відповідальне держпідприємство спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і компанією Socar в рамках окремих цивільно-правових угод.

"Укрзалізниця в кінці 2019 року власними силами завершила будівництво режимних зон на КПВВ "Чонгар". Підписаний сьогодні меморандум містить перелік практичних кроків для передачі цього об'єкта в державну власність і перетворення його у сучасний транспортний хаб", - зазначив в. о. голови правління "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Меморандум підписали віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, в. о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, а також представник "Сокар Енерджі Україна" Сергій Колеченко.

Нагадаємо, 15 листопада минулого року на адміністративному кордоні з анексованим Кримом після реконструкції відкрили контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар".

Крім того, раніше повідомлялося, що на адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонською областю у сервісній зоні пункту пропуску "Чонгар" до кінця 2020 року планують створити хаб.