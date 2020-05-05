УЗ передаст КПВВ "Чонгар" в государственную собственность

Фото: КПВВ "Чонгар"

УЗ в конце 2019 года завершила строительство режимных зон на КПВВ "Чонгар"

"Укрзализныця" подписала меморандум, согласно которому передаст пункт пропуска "Чонгар" в государственную собственность на баланс соответствующего государственного предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

При этом отмечается, что после определения государственной компании-приобретателя объектов пункта пропуска, "Укрзализныця" сделает оценку имущества КПВВ и подготовит пакет необходимых документов для его отчуждения и передачи на баланс нового ГП с компенсацией понесенных расходов.

В дальнейшем, при условии утверждения Кабмином передачи права собственности, развитием КПВВ будет заниматься ответственное госпредприятие совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и компанией Socar в рамках отдельных гражданско-правовых соглашений.

"Укрзализныця в конце 2019 года собственными силами завершила строительство режимных зон на КПВВ "Чонгар". Подписанный сегодня меморандум содержит перечень практических шагов для передачи этого объекта в государственную собственность и преобразования его в современный транспортный хаб", - отметил и.о. главы правления "Укрзализныця" Иван Юрик.

Меморандум подписали вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, и.о.главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, а также представитель "Сокар Энерджи Украина" Сергей Колеченко.

Напомним, 15 ноября прошлого года на административной границе с аннексированным Крымом после реконструкции открыли контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар".

Кроме того, ранее сообщалось, что на административной границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью в сервисной зоне пункта пропуска "Чонгар" до конца 2020 года планируют создать хаб.