ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До кінця року в сервісній зоні "Чонгара" запустять хаб

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 17:25
До кінця року в сервісній зоні "Чонгара" запустять хаб
Фото: КПВВ "Чонгар"

Голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв заявив, що певні елементи сервісної зони планують запускати поетапно

На адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонською областю у сервісній зоні пункту пропуску "Чонгар" до кінця 2020 року планують створити хаб. Про це повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Він розповів, сервісна зона КПВВ "Чонгар" добудована, а Центр надання адмінпослуг готовий до роботи, при цьому певні елементи сервісної зони планують запускати поетапно.

"По сервісній зоні КПВВ "Чонгар" ми працюємо над тим, щоб створити там хаб. Щоб у цьому хабі надавалося ті послуги, яких потребують люди, що перетинають адмінкордон: це або поштовий зв'язок, банківські послуги або адміністративні. Сервісна зона добудована, більше того - там ЦНАП готовий до того, щоб обслуговувати клієнтів. Але там буде розширений функціонал, і ми разом з нашими партнерами, з якими я уклав меморандум під час візиту президента в Азербайджан, працюємо над тим, щоб до кінця цього року цей хаб заробив. Ми будемо поетапно впроваджувати ті елементи, які можна реалізувати раніше, ніж відкриється повністю цей хаб", - повідомив Гусєв.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 листопада, на адміністративному кордоні з аннексированным Кримом після реконструкції відкрили контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар".

Україна не зупиниться ніколи, щоб повернути Крим, - Єрмак Україна передала Гаазі списки чиновників РФ, причетних до виселення кримчан
Новини України КримЧонгар
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся