До кінця року в сервісній зоні "Чонгара" запустять хаб

Фото: КПВВ "Чонгар"

Голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв заявив, що певні елементи сервісної зони планують запускати поетапно

На адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонською областю у сервісній зоні пункту пропуску "Чонгар" до кінця 2020 року планують створити хаб. Про це повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Він розповів, сервісна зона КПВВ "Чонгар" добудована, а Центр надання адмінпослуг готовий до роботи, при цьому певні елементи сервісної зони планують запускати поетапно.

"По сервісній зоні КПВВ "Чонгар" ми працюємо над тим, щоб створити там хаб. Щоб у цьому хабі надавалося ті послуги, яких потребують люди, що перетинають адмінкордон: це або поштовий зв'язок, банківські послуги або адміністративні. Сервісна зона добудована, більше того - там ЦНАП готовий до того, щоб обслуговувати клієнтів. Але там буде розширений функціонал, і ми разом з нашими партнерами, з якими я уклав меморандум під час візиту президента в Азербайджан, працюємо над тим, щоб до кінця цього року цей хаб заробив. Ми будемо поетапно впроваджувати ті елементи, які можна реалізувати раніше, ніж відкриється повністю цей хаб", - повідомив Гусєв.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 листопада, на адміністративному кордоні з аннексированным Кримом після реконструкції відкрили контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар".