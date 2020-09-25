УЗ скасовує посадку в Тернополі, але повертає її на інших 4 станціях

"Укрзалізниця" з 28 вересня скасовує посадку на потяги з Тернополя у зв'язку з тим, що місто знову буде в "червоній зоні". У той же час відновлює продаж квитків з чотирьох інших станцій.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Повідомляється, що за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків на потяги до/зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ і Ларга.
Купити квитки можна на поїзди, що прямуватимуть з 00:01 28 вересня 2020:
Крім того, тимчасово відміняється посадка в Тернополі (дозволена тільки висадка пасажирів). До Тернополя будуть продаватися квитки на наступні поїзди:
"Укрзалізниця" нагадує, що при відмові від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції в проїзному документі, повернення коштів проводиться у повному обсязі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, які обмеження будуть діяти в Тернополі та Бережанах, які будуть в "червоній зоні" з 28 вересня.