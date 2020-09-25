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УЗ скасовує посадку в Тернополі, але повертає її на інших 4 станціях

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" з 28 вересня скасовує посадку на потяги з Тернополя у зв'язку з тим, що місто знову буде в "червоній зоні". У той же час відновлює продаж квитків з чотирьох інших станцій.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Повідомляється, що за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків на потяги до/зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ і Ларга.

Купити квитки можна на поїзди, що прямуватимуть з 00:01 28 вересня 2020:

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  • № 43/44 Київ - Івано-Франківськ;
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  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
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  • № 108/107 Одеса - Ужгород;
  • № 117/118 Київ - Чернівці
  • № 122/121 Миколаїв - Рівне;
  • № 136/135 Чернівці - Одеса,
  • № 601/602 Львів - Тячів.

Крім того, тимчасово відміняється посадка в Тернополі (дозволена тільки висадка пасажирів). До Тернополя будуть продаватися квитки на наступні поїзди:

  • № 12/11 Київ - Львів;
  • № 21/22 Харків -Трускавець;
  • № 41/42 Дніпро -Трускавець;
  • № 49/50 Київ - Трускавець;
  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • № 86/85 Львів - Новоолексіївка;
  • № 108/107 Одеса - Ужгород;
  • № 110/109 Львів - Херсон;
  • № 136/135 Снятин - Одеса - Чернівці;
  • № 715/716 Київ - Львів.

"Укрзалізниця" нагадує, що при відмові від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції в проїзному документі, повернення коштів проводиться у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, які обмеження будуть діяти в Тернополі та Бережанах, які будуть в "червоній зоні" з 28 вересня.

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