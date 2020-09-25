УЗ отменяет посадку в Тернополе, но возвращает ее на 4 других станциях

"Укрзализныця" с 28 сентября отменяет посадку на поезда из Тернополя в связи с тем, что город снова будет в "красной зоне". В то же время возобновляет продажу билетов с четырех других станций.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
Сообщается, что по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций открывается продажу билетов на поезда в/из станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.
Купить билеты можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020:
Кроме того, временно отменяется посадка в Тернополе (разрешена только высадка пассажиров). В Тернополь будут продаваться билеты на следующие поезда:
"Укрзализныця" напоминает, что при отказе от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции в проездном документе, возврат средств проводится в полном объеме.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие ограничения будут действовать в Тернополе и Бережанах, которые будут в "красной зоне" с 28 сентября.