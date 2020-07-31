УЗ скасовує зупинку поїздів у Луцьку та Тернополі

З понеділка, 3 серпня, "Укрзалізниця" тимчасово скасовує зупинку ряду поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі. Таке рішення було прийнято на основі норм постанови Кабінету міністрів і рішень обласних регіональних комісій з питань ТЕБ ​​та НС.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, обмеження діятиме для поїздів:

№41 / 42 Дніпро-Трускавець;

№98 / 97 Ковель-Київ;

№88 / 87 Ковель-Новоолексіївка;

№12 / 11 Одеса-Львів;

№81 / 82 Київ-Ужгород;

№ 49/50 Київ-Трускавець;

№136 / 135 Чернівці-Одеса;

№108 / 107 Одеса-Ужгород;

№110 / 109 Львів-Херсон;

№86 / 85 Львів-Новоолексіївка;

№715 / 716 Київ-Львів.

При цьому в компанії відзначили, що зупинка на зазначених станціях буде відновлена ​​після отримання рішень регіональних комісій про ослаблення карантину в Луцьку і Тернополі.

"Пасажирам зазначених поїздів, які планували слідувати в / з Луцька і Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Центральна комісія з питань ТЕБ ​​та НС поділила Україну на чотири карантинні зони; в "червону" потрапили Луцьк і Тернопіль.

Відзначимо, що нові правила карантину набирають чинності 3 серпня.