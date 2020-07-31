УЗ скасовує зупинку поїздів у Луцьку та Тернополі

Пасажирам, які вже купили квитки в Луцьк і Тернопіль, повернуть повну вартість квитків
З понеділка, 3 серпня, "Укрзалізниця" тимчасово скасовує зупинку ряду поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі. Таке рішення було прийнято на основі норм постанови Кабінету міністрів і рішень обласних регіональних комісій з питань ТЕБ та НС.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Так, обмеження діятиме для поїздів:
При цьому в компанії відзначили, що зупинка на зазначених станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про ослаблення карантину в Луцьку і Тернополі.
"Пасажирам зазначених поїздів, які планували слідувати в / з Луцька і Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Центральна комісія з питань ТЕБ та НС поділила Україну на чотири карантинні зони; в "червону" потрапили Луцьк і Тернопіль.
Відзначимо, що нові правила карантину набирають чинності 3 серпня.