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УЗ призначила ще два поїзди до Львова на Великдень

Новини » Суспільство    15.04.2019 - 15:55
УЗ призначила ще два поїзди до Львова на Великдень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього на Великодні та травневі свята вже призначено 23 додаткові поїзди

"Укрзалізниця" призначила ще два додаткові поїзди сполученням Київ-Львів на Великодні та травневі свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ. 

Додатковий поїзд "Інтерсіті" № 756 Київ - Львів вирушить зі Львова 26 квітня та 1 травня о 23:00, прибуде до Києва наступного дня о 05:50. Зворотно поїзд вирушить 27 квітня та 2 травня о 00:15, прибуде до Львова наступного дня о 05:47. Він робитиме зупинку на станції Коростень.

Поїзд № 211/212 Київ - Львів вирушить із Києва 26 квітня о 12:10 та прибуде до Львова о 22:14. Зворотно відправлення 27 квітня о 01:28, прибуття до Києва наступного дня о 09:14. Поїзд робитиме зупинку на станції Шепетівка.

Укрзалізниця вже почала відкривати продаж квитків на зазначені поїзди. Їх можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Загалом на Великодні та травневі свята Укрзалізниця вже призначила 23 додаткові поїзди та додаткові рейси 5 цілорічним поїздам. Зокрема, це поїзди до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Хмельницького, Жмеринки, Миколаєва, Одеси, Херсона, Дніпра, Кривого Рога, Харкова, Покровська, Запоріжжя, Бахмута, Кременчука, Шостки, Черкас, Вінниці та інших міст.

Робота щодо призначення додаткових поїздів триває.

Раніше повідомлялося, що з 27 по 31 травня 2019 року у зв’язку з проведенням робіт з модернізації залізничної лінії на території Польщі рух поїздів на дільниці Перемишль - Медика не здійснюватиметься

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