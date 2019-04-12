ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЗ попередила про обмеження руху поїздів до Перемишля

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 14:38
УЗ попередила про обмеження руху поїздів до Перемишля
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть з 27 по 31 травня

З 27 по 31 травня 2019 року у зв’язку з проведенням робіт з модернізації залізничної лінії на території Польщі рух поїздів на дільниці Перемишль - Медика не здійснюватиметься. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці"

В зазначений період поїзди, які курсують з України до Польщі, обмежуватимуть маршрут прямування до станції Медика (Польща) та до Львова.

Так, поїзд № 36/35 Одеса - Перемишль у період з 26 по 31 травня обмежить маршрут курсування до станції Медика (Польща). Час відправлення та прибуття поїзда - згідно з діючим графіком. Для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку пасажирів на автобуси до Перемишля та у зворотному напрямку. Автобус вирушатиме з Медики о 10:02, прибуватиме до Перемишля о 10:45. Зворотно відправлення автобуса з Перемишля о 17:34, прибуття в Медику о 18:17.

Швидкісний поїзд № 706/705 Київ, Львів - Перемишль у період з 27 по 31 травня також обмежить маршрут курсування до станції Медика. Для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика також буде забезпечено пересадку пасажирів на автобуси до Перемишля та у зворотному напрямку. Автобус, передбачений для пасажирів цього поїзда, вирушатиме з Медики о 12:37, прибуватиме до Перемишля о 13:20. Зворотно відправлення з Перемишля о 14:40, прибуття в Медику о 15:23.

Швидкісний поїзд № 716/715 Київ - Перемишль у період з 27 по 31 травня курсуватиме діючим розкладом, але з обмеженням маршруту до станції Львів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила вже 19 додаткових поїздів та додаткові рейси п’яти графікових поїздів на Великодні та травневі свята. 

Групу підлітків затримали за підозрою у підготовці аварії поїзда "Інтерсіті+" УЗ призначила ще кілька поїздів на свята
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Укрзалізниця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся