УЗ попередила про обмеження руху поїздів до Перемишля

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть з 27 по 31 травня

З 27 по 31 травня 2019 року у зв’язку з проведенням робіт з модернізації залізничної лінії на території Польщі рух поїздів на дільниці Перемишль - Медика не здійснюватиметься. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

В зазначений період поїзди, які курсують з України до Польщі, обмежуватимуть маршрут прямування до станції Медика (Польща) та до Львова.

Так, поїзд № 36/35 Одеса - Перемишль у період з 26 по 31 травня обмежить маршрут курсування до станції Медика (Польща). Час відправлення та прибуття поїзда - згідно з діючим графіком. Для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку пасажирів на автобуси до Перемишля та у зворотному напрямку. Автобус вирушатиме з Медики о 10:02, прибуватиме до Перемишля о 10:45. Зворотно відправлення автобуса з Перемишля о 17:34, прибуття в Медику о 18:17.

Швидкісний поїзд № 706/705 Київ, Львів - Перемишль у період з 27 по 31 травня також обмежить маршрут курсування до станції Медика. Для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика також буде забезпечено пересадку пасажирів на автобуси до Перемишля та у зворотному напрямку. Автобус, передбачений для пасажирів цього поїзда, вирушатиме з Медики о 12:37, прибуватиме до Перемишля о 13:20. Зворотно відправлення з Перемишля о 14:40, прибуття в Медику о 15:23.

Швидкісний поїзд № 716/715 Київ - Перемишль у період з 27 по 31 травня курсуватиме діючим розкладом, але з обмеженням маршруту до станції Львів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила вже 19 додаткових поїздів та додаткові рейси п’яти графікових поїздів на Великодні та травневі свята.