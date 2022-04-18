УЗ відкриває онлайн-продаж квитків з/до Чернігова

"Квитки з/до Чернігова відтепер доступні онлайн!" - йдеться в повідомленні.

Де онлайн можна придбати квитки

Продаж відкрито як на сайті booking.uz.gov.ua, так і в офіційному чат-боті Укрзалізниці https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot.

"Сполучення Чернігова зі столицею було відкрито для пасажирів у суботу 16 квітня. Регіональний експрес 892/891, 894/893 Київ-Чернігів-Київ демонструє майже 100% заповненість у перші три дні курсування", - додають в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на понеділок, 18 квітня, сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.