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УЗ відкриває онлайн-продаж квитків з/до Чернігова

Фото: УЗ відкриває онлайн-продаж квитків з/до Чернігова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" запускає онлайн-продаж квитків у напрямку з та до Чернігова. Потяги почали курсувати зі столиці до міста з 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Квитки з/до Чернігова відтепер доступні онлайн!" - йдеться в повідомленні.

Де онлайн можна придбати квитки

Продаж відкрито як на сайті booking.uz.gov.ua, так і в офіційному чат-боті Укрзалізниці https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot.

"Сполучення Чернігова зі столицею було відкрито для пасажирів у суботу 16 квітня. Регіональний експрес 892/891, 894/893 Київ-Чернігів-Київ демонструє майже 100% заповненість у перші три дні курсування", - додають в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на понеділок, 18 квітня, сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів.

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УкрзалізницяЧернігів