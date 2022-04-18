Укрзалізниця призначила на 18 квітня 7 евакуаційних рейсів

Укрзалізниця призначила на понеділок, 18 квітня, сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УЗ.

Перевізник звертає увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті УЗ.

Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці повідомили, що для перетину кордону з країнами ЄС українцям потрібно мати закордонний паспорт.

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