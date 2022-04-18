Укрзалізниця призначила на 18 квітня 7 евакуаційних рейсів
Фото: в Укрзалізниці розповіли про евакуаційні рейси 18 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Укрзалізниця призначила на понеділок, 18 квітня, сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ.
Які евакуаційні рейси, графік руху поїздів
- 04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас;
- 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород;
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;
- 23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро;
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород;
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів;
- 14: 30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1.
Перевізник звертає увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті УЗ.
Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці повідомили, що для перетину кордону з країнами ЄС українцям потрібно мати закордонний паспорт.
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