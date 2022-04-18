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Укрзалізниця призначила на 18 квітня 7 евакуаційних рейсів

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Понеділок 18 квітня 2022 04:47
Укрзалізниця призначила на 18 квітня 7 евакуаційних рейсів Фото: в Укрзалізниці розповіли про евакуаційні рейси 18 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця призначила на понеділок, 18 квітня, сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ.

Які евакуаційні рейси, графік руху поїздів

  • 04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас;
  • 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород;
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;
  • 23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро;
  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород;
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів;
  • 14: 30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1.

Перевізник звертає увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті УЗ.

Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці повідомили, що для перетину кордону з країнами ЄС українцям потрібно мати закордонний паспорт.

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