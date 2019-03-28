ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна в ніч перед виборами перейде на літній час

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 18:21
Україна в ніч перед виборами перейде на літній час
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Годинники необхідно перевести о 3:00

Перед виборами президента, в ніч на 31 березня, відбудеться переведення годинника - Україна перейде на літній час. Так, о 3:00 за київським часом стрілки годинника переведуть на одну годину вперед, повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, переведення годинників регламентується постановою Кабінету міністрів України "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Переведення годинника в Україні відбувається двічі: восени - на "зимовий" час і навесні - на "літній" час. Згідно з постановою уряду, навесні переводять стрілки годинника на годину пізніше, а восени - на годину раніше.

Нагадаємо, в січні 2012 року Міністерство охорони здоров'я України позитивно оцінило законопроект про скасування переходу на літній час, який у той час розроблявся Кабінетом міністрів України. У Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, підкреслювали, що перехід на літній час не потрібний, тому що він порушує біологічний ритм людини.

Як писало РБК-Україна, в серпні 2018 року президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер анонсував розгляд питання про скасування переходу на зимовий і літній час на засіданні комісії.

Підкреслимо, 26 березня 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Однак дане голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників, проте стане основою дискусії у країнах ЄС для вироблення спільної позиції.

Додамо також, в липні 2018 року в ЄС пройшло онлайн-голосування, щоб припинити переводити стрілки годинника на зимовий і літній час. ЗМІ тоді підкреслювали, що бажаючих проголосувати виявилося так багато, що сайт не витримав, і його довелося тимчасово відключити.

Європарламент підтримав скасування переведення годинників УЗ скоригувала графік руху поїздів через перехід на літній час
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України летнее времячасы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся