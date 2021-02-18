УЗ запустила 8 додаткових поїздів до 8 березня: список
Фото: поїзд (РБК-Україна)
"Укрзалізниця" запустила вісім додаткових поїздів до 8 березня. П'ять з них буду курсувати в карпатському напрямку.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Так, вводяться наступні поїзди:
- №43 Київ -Івано-Франківськ. Відправлення зі столиці 5 і 9 березня в 19:06, прибуття в 5:43 на наступний день. З Івано-Франківська відправлення заплановані на 4 та 8 березня в 21:55, прибуття до Києва - 8:48.
- №235 Київ-Ужгород. Курсуватиме 5 та 7 березня з Києва о 20:28, прибуття в Ужгород в 11:58. У зворотному напрямку 6 і 8 березня - відправлення о 18:10, прибуття до Києва о 8:40.
- №168 Львів-Одеса. Зі Львова вирушає 8 березня о 9:40, прибуття до Одеси о 20:56, у зворотному напрямку - відправлення о 9:37, прибуття в 21:05.
- №136 Одеса-Чернівці. Поїзди призначені на 3, 5, 7 і 9 березня в Чернівці, і 4, 6, 8 і 10 березня - в Одесу. Відправлення з Одеси о 16:39, прибуття у Чернівці о 10:00. У зворотному напрямку відправлення о 15:35, прибуття до Одеси о 10:01.
- №249 / 250 Київ-Чернівці. Відправлення з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 і 9 березня в 15:09 та прибуватиме до Чернівців о 08:15. У зворотному напрямку - 25 і 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15, прибуття до Києва о 12:30.
- №197 / 198 Київ-Ковель. З Києва відправляється 8 березня о 6:19 і прибуває в Ковель о 14:48. Назад - у 11:27 і у 20:45 прибуває в столицю.
- №72 Київ-Запоріжжя. У Запоріжжі буде курсувати 5 і 9 березня, відправлення з Києва о 20:20, прибуття - о 7:49. З Запоріжжя відправлення 4 і 8 березня в 19:47, прибуття в Київ о 7:04.
- №779 / 780 Суми-Київ-Вінниця. З Сум виїжджає 5 і 8 березня в 5:26, прибуття до Вінниці о 13:11. Назад з Вінниці у 13:46, прибуття до Суми в 21:47.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з весни щомісяця на 2% буде підвищуватися ціна на залізничні квитки.