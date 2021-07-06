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Мінінфраструктури оприлюднило проект наказу про підвищення залізничних тарифів

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 13:19
Мінінфраструктури оприлюднило проект наказу про підвищення залізничних тарифів Фото: Мінінфраструктури оприлюднило проект наказу про підвищення залізничних тарифів (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство інфраструктури України виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Відповідно до проекту, позакласові вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 та 2 класу тарифи просто підвищать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, для 1 класу підвищення складе майже 30%. Для вантажів 1-го тарифного класу передбачається поступове збільшення рівня тарифів на 8% з 1 вересня 2021 року, та ще на 20,4% - з 1 січня 2022 року. А для вантажів 2-го тарифного класу ціна на перевезення виросте на 8% з 1 вересня 2021 року, і ще на 6,5% - з 1 січня 2022 року.

Зміняться тарифи й на порожні вагони.

"При розрахунку тарифу за перевезення з-під вивантаження вантажів 1-го тарифного класу і вантажів позакласної групи під наступне навантаження на рівні тарифів з-під вивантаження вантажів 2-го тарифного класу, харчів та енергетичних газів під наступне навантаження", - сказано у проекті.

У випадку, якщо цей проект ухвалять, вартість товарів, які перевозяться залізною дорогою, зросте. В першу чергу це стосуватиметься позакласних вантажів - наприклад, піску та щебеню.

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