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УЗ назвала умови повного відновлення пасажирських перевезень

Середа 15 липня 2020 13:54
УЗ назвала умови повного відновлення пасажирських перевезень
Фото: потяг "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

Відновлення перевезень залежить від епідемічної ситуації

Повне відновлення залізничних пасажирських перевезень залежить від епідемічної ситуації та рішень місцевих органів влади. На сьогодні відновили рух майже половини поїздів.

Про це заявив в. о. голови "Укрзалізниці" Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

За його словами, на сьогодні вже курсує 59% поїздів далекого прямування і 46% приміських.

"Через два місяці після відновлення руху практично всі регіони України мають залізничне сполучення. Подальше відновлення пасажирського руху залежить від епідемічної ситуації в країні та відповідних рішень компетентних органів", - зазначив Юрик.

Він також підкреслив, що пасажири на вокзалах і станціях мають дотримуватися протиепідемічних заходів, так як від цього залежить відновлення перевезень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЗ готова повністю відновити пасажирське сполучення в серпні, однак для цього необхідно поліпшення ситуації з коронавірусом.

Крім того, стало відомо, що на залізничному вокзалі столиці "Київ-Пасажирський" встановлять нові інфрачервоні системи скринінгу, які будуть автоматично міряти температуру тіла.

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