На ж/д вокзалі Києва температуру будуть вимірювати автоматично

Фото: чоловікові міряють температуру (РБК-Україна)

За допомогою нових систем на ж/д вокзалі зможуть вимірювати температуру більше 100 чоловік на хвилину

На центральному залізничному вокзалі столиці "Київ-Пасажирський" встановлять сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури тіла. З їх допомогою можна буде вимірювати температуру 120 осіб на хвилину, при цьому не створюючи скупчення людей.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, дві системи встановлять на Центральному вокзалі і одну - на Південному.

"Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко зміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах вокзалів. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань і допоможе швидко виявити потенційно хворих", - зазначив голова правління УЗ Іван Юрик.

Він також зазначив, що у разі у пасажира буде підозра на захворювання, його не допустять на об'єкт. Охорона буде рекомендувати звернутися в медичний пункт вокзалу.

Крім того, системи здатні одночасно вимірювати температуру людей, які знаходяться один від одного на відстані від одного до п'яти метрів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" продовжила поїзд Київ-Лисичанськ майже до лінії розмежування.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила шість поїздів до морських курортів.