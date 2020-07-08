На ж/д вокзалі Києва температуру будуть вимірювати автоматично

За допомогою нових систем на ж/д вокзалі зможуть вимірювати температуру більше 100 чоловік на хвилину
На центральному залізничному вокзалі столиці "Київ-Пасажирський" встановлять сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури тіла. З їх допомогою можна буде вимірювати температуру 120 осіб на хвилину, при цьому не створюючи скупчення людей.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Так, дві системи встановлять на Центральному вокзалі і одну - на Південному.
"Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко зміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах вокзалів. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань і допоможе швидко виявити потенційно хворих", - зазначив голова правління УЗ Іван Юрик.
Він також зазначив, що у разі у пасажира буде підозра на захворювання, його не допустять на об'єкт. Охорона буде рекомендувати звернутися в медичний пункт вокзалу.
Крім того, системи здатні одночасно вимірювати температуру людей, які знаходяться один від одного на відстані від одного до п'яти метрів.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" продовжила поїзд Київ-Лисичанськ майже до лінії розмежування.
Крім того, "Укрзалізниця" призначила шість поїздів до морських курортів.