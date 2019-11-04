УЗ призначить на новорічні свята 35 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" призначить 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят. Про це сказав голова компанії Євген Кравцов, повідомляє прес-служба УЗ.

Як зазначив Кравцов, в цілому "Укрзалізниця" планує за період свят збільшити обсяг пасажирських перевезень на декілька відсотків порівняно з минулим роком.

"Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят", - сказав він.

Він також додав, що "Укрзалізниця" продовжує працювати над питанням запуску нових міжнародних залізничних маршрутів. "Одним з головних питань є запуск з наступного року сполучення з Берліном", заявив Кравцов.

Нагадаємо, у серпні 2019 року голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов сказав, що компанії планує у наступному році повернути потяг Київ-Берлін.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні.