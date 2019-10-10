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УЗ збільшила терміни продажу квитків на поїзди східного напрямку

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 15:35
УЗ збільшила терміни продажу квитків на поїзди східного напрямку
Фото: вокзал (РБК-Україна)

Квитки можна придбати за 45 днів до відправлення

АТ "Укрзалізниця" збільшила терміни продажу квитків на поезда, що курсують до Луганської та Донецької областей, з 30 до 45 днів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За даними прес-служби, терміни придбання збільшені на 16 поїздів, крім швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 712/711 Київ - Костянтинівка.

Зокрема, за 45 діб до відправлення нині можна придбати квитки на наступні поїзди:

  • № 10/9 Київ - Маріуполь,
  • № 20/19 Київ - Лисичанськ,
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанськ,
  • № 70/69 Львів - Маріуполь,
  • № 84/83 Київ - Маріуполь,
  • № 92/91 Одеса - Костянтинівка,
  • № 96/95 Маріуполь - Харків, Бахмут,
  • № 116/136 - 135/115 Київ - Бердянськ, Покровськ,
  • № 124/123 Київ - Костянтинівка,
  • № 126/125 Київ - Костянтинівка,
  • № 138/137 Хмельницький - Лисичанськ,
  • № 140/139 Дніпро - Лисичанськ,
  • № 142/141 Львів - Бахмут,
  • № 142/141 Одеса - Маріуполь,
  • № 205/206 Покровськ - Харків,
  • № 215/216 Покровськ - Новоолексіївка.

Нагадаємо, з 8 липня 2019 року АТ "Укрзалізниця" збільшила терміни попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати їх відправлення.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні.

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