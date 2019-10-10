УЗ збільшила терміни продажу квитків на поїзди східного напрямку

Квитки можна придбати за 45 днів до відправлення
АТ "Укрзалізниця" збільшила терміни продажу квитків на поезда, що курсують до Луганської та Донецької областей, з 30 до 45 днів. Про це повідомляє прес-служба компанії.
За даними прес-служби, терміни придбання збільшені на 16 поїздів, крім швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 712/711 Київ - Костянтинівка.
Зокрема, за 45 діб до відправлення нині можна придбати квитки на наступні поїзди:
Нагадаємо, з 8 липня 2019 року АТ "Укрзалізниця" збільшила терміни попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати їх відправлення.
Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні.