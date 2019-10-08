УЗ призначила ще три додаткових поїзди на Покрову

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Івано-Франківська, Хмельницького та Ужгорода

"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці, які відзначаються 14 жовтня. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується в повідомленні, додаткові потяги курсуватимуть із Києва до Івано-Франківська, Хмельницького та Ужгорода.

Поїзд № 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів відправиться з Києва 11, 13 жовтня о 15:02 і прибуде в Рахів у 08:07. Назад з Рахова відправлення 12, 14 жовтня о 17:49 і прибуття до Києва о 09:14.

Поїзд № 177 Київ - Хмельницький курсуватиме в обох напрямках 12 і 14 жовтня, відправлення з Києва о 05:15, прибуття у Хмельницький о 11:53. Відправлення з Хмельницького у 12:51 прибуття в столицю о 20:37.

Поїзд № 239 Київ - Ужгород здійснить рейси 11 і назад 12 жовтня. Відправлення з Києва о 19:47 прибуття в Ужгород о 10:58. Зворотно з Ужгорода відправлення о 18:15, прибуття в Київ о 08:37.

Також у приміському сполученні "Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд № 872 Фастів - Шостка, який курсуватиме 12 і 14 жовтня. Відправлення з Фастова в 7:32, прибуття в Київ о 08:45 і в Шостки о 13:25. Назад з Шостки відправлення о 13:50, прибуття до Києва - о 18:17 у Фастів о 19:22.

Нагадаємо, що в жовтні додатковим вихідним вдень буде понеділок, 14 жовтня, коли відзначається День захисника України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Дня захисника. Українці будуть мати можливість використовувати три вихідних дні поспіль для святкових подорожей.