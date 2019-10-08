УЗ назначила еще три дополнительных поезда на Покров

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дополнительные поезда будут курсировать из Киева до Ивано-Франковска, Хмельницкого и Ужгорода

"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы, которые отмечаются 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, дополнительные поезда будут курсировать из Киева до Ивано-Франковска, Хмельницкого и Ужгорода.

Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправится из Киева 11, 13 октября в 15:02 и прибудет в Рахов в 08:07. Обратно из Рахова отправления 12, 14 октября в 17:49 и прибытие в Киев в 09:14.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать в обоих направлениях 12 и 14 октября, отправление из Киева в 05:15, прибытие в Хмельницкий в 11:53. Отправление из Хмельницкого в 12:51 и прибытие в столицу в 20:37.

Поезд № 239 Киев - Ужгород осуществит рейсы 11 и обратно 12 октября. Отправление из Киева в 19:47 и прибытие в Ужгород в 10:58. Обратно из Ужгорода отправление в 18:15 и прибытие в Киев в 08:37.

Также в пригородном сообщении "Укрзализныця" назначила региональный поезд № 872 Фастов - Шостка, который будет курсировать 12 и 14 октября. Отправление из Фастова в 7:32, прибытие в Киев в 08:45 и в Шостки в 13:25. Обратно из Шостки отправление в 13:50, прибытие в Киев - в 18:17 и в Фастов - в 19:22.

Напомним, что в октябре дополнительным выходным днем будет понедельник, 14 октября, когда отмечается День защитника Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню защитника. Украинцы будут иметь возможность использовать три выходных дня подряд для праздничных путешествий.