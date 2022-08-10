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УЗ призначила додатковий рейс з Запоріжжя до Києва: названо дату

Фото: УЗ призначила додатковий рейс з Запоріжжя до Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" призначає додатковий рейс потягу, що курсуватиме з Запоріжжя до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

Мова йде про потяг №272/271 "Запоріжжя - Київ". Позаграфіковий рейс буде відправлено 11 серпня. Він виїде із Запоріжжя о 20:05 і прибуде до Києва о 09:38.

"Ми прагнемо вивезти до безпеки якомога більше українців і тому, враховуючи активність у напрямку Нікополя та Марганця, відправимо потяг", - назвали причини призначення додаткового рейсу.

В УЗ додають, що зворотно цей потяг вирушить з Києва 12 серпня о 22:30 і прибуде до Запоріжжя об 11:53.

Як повідомлялося, з вівторка, 9 серпня, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний експрес №805/806 "Харків – Суми – Конотоп".

Зазначимо, "Укрзалізниця" додала оплату квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay.

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Укрзалізниця