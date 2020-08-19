УЗ призначила додаткові поїзди з Одеси до Дня Незалежності

До Дня Незалежності з Одеси будуть курсувати два додаткових поїзди. Поїзди відправляться до Києва та Львова.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Так, 22 та 24 серпня в обох напрямках курсуватиме поїзд №224/223 Одеса-Київ: відправлення з Києва о 08:06 та прибуття до Одеси о 18:18; відправлення з Одеси об 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

Рейси в обох напрямках 22, 24, 26, 28 та 30 серпня також здійснить поїзд №168/167 Львів-Одеса: відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23; відправлення з Одеси о 10:16 та прибуття до Львова о 21:05.

Квитки на ці рейси можна буде придбати на офіційному сайті "Укрзалізниці" та в залізничних касах.

Нагадаємо, додаткові рейси Інтерсіті+ з Києва до Харкова призначила "Укрзалізниця" до Дня Незалежності; поїзди курсуватимуть 21, 22 та 24 серпня.

Додамо, УЗ скасувала посадку пасажирів у трьох містах "червоної зони" карантину; у цих містах також не продаватимуть квитки на 6 поїздів.