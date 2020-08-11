До Дня незалежності з Києва до Харкова запустять додаткові поїзди Інтерсіті+

Фото: Інтерсіті+ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поїзди курсуватимуть 21, 22 та 24 серпня

Для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня незалежності України призначено додаткові швидкісні поїзди. Пара Інтерсіті+ курсуватиме упродовж трьох днів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Як зазначається в повідомленні, 21, 22 та 24 серпня швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 724 вирушить з Києва о 13:25 та прибуде до Харкова о 18:10. На шляху прямування поїзд зупиниться на станціях Дарниця (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) та Полтава-Київська (16:32-16:34).

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 723 відправиться з Харкова о 13:11 та прибуде до Києва о 17:56 із зупинками на станціях Полтава-Київська (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) та Дарниця (17:40-17:42).

Нагадаємо, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" з 13 серпня відновлює курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці.

Зокрема, поїзд №43 / 44 Івано-Франківськ - Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і буде курсувати через день по непарних датах. У свою чергу, зі столиці курсуватиме через день, починаючи з 16 серпня, по парних датах.

Поїзд №118 / 117 Чернівці - Київ відновить залізничне сполучення з Чернівцями 13 серпня і буде курсувати щовівторка, щочетверга і щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і буде курсувати щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.