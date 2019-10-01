УЗ призначила додаткові поїзди до Дня захисника

"Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїзди до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, станом на 1 жовтня цього року Укрзалізниця призначила шість додаткових поїздів до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Українці матимуть нагоду використати три вихідні дні поспіль для святкових подорожей.

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 07:42 та прибуття до Львова о 18:13. Зі Львова поїзд вирушить о 11:54 та прибуде до Києва о 21:47.

Поїзд № 237 Київ - Дніпро здійснить рейси в обох напрямках 11 та 14 жовтня. З Києва відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. З Дніпра поїзд вирушить о 10:56 та прибуде до Києва о 20:06.

Поїзд № 205 Покровськ - Харків у обох напрямках курсуватиме 13 та 14 жовтня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Зворотно поїзд відправиться о 16:44 та прибуде до Покровська о 22:07.

Поїзд № 242/241 Одеса - Дніпро з Одеси курсуватиме 11, 13, 15 жовтня, з Дніпра - 10, 12, 14 жовтня. З Одеси відправлення о 23:48 та прибуття до Дніпра о 09:32. Зворотно відправлення о 22:30 та прибуття до Одеси о 08:10.

Поїзд № 168 Львів - Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Поїзд № 779/780 Суми - Вінниця курсуватиме 14 жовтня. З Сум поїзд вирушить о 05:35 та прибуде до Вінниці о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43 та прибуде до Сум о 21:34.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці". За його словами, УЗ слід розділити на три частини, а одну з них залишити у державній власності. Він додав, що та частина компанії, де є природна монополія повинна залишитися державною. Президент доручив підготувати цей план до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна повідомляло раніше, що в "Укрзалізниці" заявили, що будуть просити в уряду дозволу підвищити ціну на пасажирські квитки до рівня собівартості перевезень.