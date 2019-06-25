УЗ призначила додаткові поїзди до Дня Конституції

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

УЗ призначила чотири додаткових поїзди до Львова, Дніпро, Суми і Вінницю

"Укрзалізниця" призначила чотири додаткових поїзди до Дня Конституції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як повідомляється, поїзди вирушать до Львова, Дніпро, Суми і Вінницю.

Зараз в залізничних касах та онлайн можна придбати квитки на наступні поїзди:

Поїзд № 154/153 Київ - Суми курсувати 28 і 30 червня. Відправлення о 5:49 і прибуття до Суми в 11:15. Назад - відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19:46.

Поїзд № 237 Київ - Дніпро вирушати 27 і 30 червня. Відправлення о 20:28 і прибуття до Дніпра в 6:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56, прибуття о 20:06.

Поїзд № 755/756 Київ - Львів відправиться 28 червня і 1 липня в 00:15, прибуття до Львова о 5:47. У сполученні Львів - Київ вирушить 27 і 30 червня в 23:00, прибуде в столицю о 05:50.

Поїзд № 779/780 Суми - Київ - Вінниця курсувати 28 червня і 1 липня. Відправлення о 5:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди в південному напрямку, збільшивши їхню загальну кількість до 30. На сьогоднішній день у продажу є місця на всі напрямки.

Крім того, з 9 червня УЗ запустила потяг Мукачево-Кошице. Під час маршруту заплановані зупинки на станціях Чоп-Пасажирський та Чієрна-над-Тисоу.

Також "Укрзалізниця" роз'яснила правила перевезення домашніх тварин, зокрема собак, у поїздах компанії.