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Червона зона карантину: як їздять поїзда в регіонах з посиленими обмеженнями

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 19:40
Червона зона карантину: як їздять поїзда в регіонах з посиленими обмеженнями Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

"Укрзалізниця" оновила інформацію щодо руху потягів у "червоній" зоні карантину. Станом на сьогодні у цій зоні знаходиться 10 регіонів та Київ.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, станом на 25 березня пасажирські перевезення у "червоній" зоні відбуваються наступним чином:

  • Миколаївська область:
    до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде, проте ситуація може змінитися.
  • Львівська область:
    висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена, як мінімум, до 30 березня включно.
  • Київ та Київська область:
    обмежень висадки-посадки немає.
  • Сумська область:
    обмежень висадки-посадки немає.
  • Одеська область:
    обмежень висадки-посадки немає.
  • Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області:
    обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 6 квітня включно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівень епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту буде встановлювати місцева влада.

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