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УЗ планує у 2020 році підвищувати ціни на квитки щомісяця

Новини » Економіка     02.12.2019 - 14:22
УЗ планує у 2020 році підвищувати ціни на квитки щомісяця
Фото: вокзал (РБК-Україна)

Починаючи з березня 2020 ціни на квитки зростатимуть на 2% кожного місяця

АТ "Укрзалізниця" планує у 2020 році підвищити тарифи на пасажирські перевезення. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Таким чином, у підсумку, ціни на залізничні квитки зростуть у 2020 році на 22%.

У той же час пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень.

"Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні. У той же час компанія не змогла підвищити ціни на квитки у 2019 році.

Нагадаємо, у серпні 2019 року голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов сказав, що компанії планує у наступному році повернути потяг Київ-Берлін.

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