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УЗ наращивает перевозку зерновых в направлении портов

Среда 10 января 2024 15:54
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УЗ наращивает перевозку зерновых в направлении портов Фото: УЗ наращивает перевозку зерновых в направлении портов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Вагонопоток с зерновыми грузами переориентировался с западных границ на направление морских портов Большой Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора департамента коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева.

По его словам, в течение прошлой недели показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы колеблется в диапазоне 1000-1300 весов/сутки.

Среднесуточный показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы составил 1187 вагонов в сутки; за последнюю неделю показатель вырос на 143 вес/сутки или на 13,58%.

Количество вагонов с зерном, двигающихся в направлении портов Большой Одессы, увеличилось с 7398 до 7520 вагонов.

Напомним, в ноябре 2023 года в экспортном направлении УЗ перевезла наибольший объем грузов с начала российского вторжения - 6,1 млн тонн. Это на 25% больше показателя октября этого года, и на 56% больше ноября 2022 года.

Ранее УЗ подготовила финансовый план, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но инициатива не нашла поддержки у правительства.

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