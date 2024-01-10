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УЗ нарощує перевезення зернових у напрямку портів

Середа 10 січня 2024 15:54
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УЗ нарощує перевезення зернових у напрямку портів Фото: УЗ нарощує перевезення зернових у напрямку портів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Вагонопотік з зерновими вантажами переорієнтувався з західних кордонів на напрямок морських портів Великої Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерія Ткачова.

За його словами, впродовж минулого тижня показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси коливається в діапазоні 1000-1300 ваг/доба.

Середньодобовий показник вивантаження вагонів в портах Великої Одеси становив 1 187 вагони за добу; за останній тиждень показник зріс на 143 ваг/доба або на 13,58%.

Кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, збільшилась з 7 398 до 7520 вагонів.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року в експортному напрямку УЗ перевезла найбільший обсяг вантажів від початку російського вторгнення - 6,1 млн тонн. Це на 25% більше показника жовтня цього року, і на 56% більше листопада 2022 року.

Раніше УЗ підготувала фінансовий план, у якому очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення. Але ініціатива не знайшла підтримки в уряду.

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