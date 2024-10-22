Украинцы призывают не подписывать закон о постоянном "зимнем времени": в чем причина

Верховная Рада 16 июля приняла законопроект №4201 об исчислении времени, отменяющего перевод часов на летнее и зимнее время. Однако не все украинцы это поддерживают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию №22/230584.

Согласно законопроекту №4201, украинцы в последний раз должны перевести часы осенью на зимнее время и останутся на нем. Однако это, как говорится в петиции, вызывает неудобства.

Ее инициатором выступил народный депутат Алексей Гончаренко.

Среди аргументов в петиции приводится то, что рассвет летом будет наступать в 3:00 ночи, а темнеть - в 20:00, что особенно ощутят жители восточных регионов.

Также в ней говорится, что решение не будет способствовать экономии электроэнергии, ведь повысит ее потребление вечером.

При этом, разница в два часа с Европой повлияет на сотрудничество с партнерами.

"Следовательно, соответствующий законопроект абсолютно недоработан и вреден для всей страны. Именно поэтому, я вместе с общественностью обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект №4201 об исчислении времени", - отмечает автор петиции Гончаренко.

Напомним, что в настоящее время законопроект №4201 был принят ВРУ, однако президент Украины его пока не подписал.

В то же время, время для перевода часов уже почти настало.

На этой неделе, 27 октября, украинцы должны перевести их час назад. Пока неизвестно, будет ли это последний перевод часов.