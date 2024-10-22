Украинцы призывают не подписывать закон о постоянном "зимнем времени": в чем причина
Верховная Рада 16 июля приняла законопроект №4201 об исчислении времени, отменяющего перевод часов на летнее и зимнее время. Однако не все украинцы это поддерживают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию №22/230584.
Согласно законопроекту №4201, украинцы в последний раз должны перевести часы осенью на зимнее время и останутся на нем. Однако это, как говорится в петиции, вызывает неудобства.
Ее инициатором выступил народный депутат Алексей Гончаренко.
Среди аргументов в петиции приводится то, что рассвет летом будет наступать в 3:00 ночи, а темнеть - в 20:00, что особенно ощутят жители восточных регионов.
Также в ней говорится, что решение не будет способствовать экономии электроэнергии, ведь повысит ее потребление вечером.
При этом, разница в два часа с Европой повлияет на сотрудничество с партнерами.
"Следовательно, соответствующий законопроект абсолютно недоработан и вреден для всей страны. Именно поэтому, я вместе с общественностью обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект №4201 об исчислении времени", - отмечает автор петиции Гончаренко.
Напомним, что в настоящее время законопроект №4201 был принят ВРУ, однако президент Украины его пока не подписал.
В то же время, время для перевода часов уже почти настало.
На этой неделе, 27 октября, украинцы должны перевести их час назад. Пока неизвестно, будет ли это последний перевод часов.
Этот процесс не незаметен для здоровья, ведь для нового времени организм должен адаптироваться. В комментарии РБК-Украина врач объяснил, как перевод часов влияет на состояние человека.
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