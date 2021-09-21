УЗ ліквідувала провал у Чернівецькій області: сьогодні поновлюється рух поїздів

Залізничники ліквідували карстовий провал, що утворив на коліях у Чернівецькій області. Рух поїздів на цій ділянці буде сьогодні відновлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Зазначається, що роботи з відновлення залізничних колій на ділянці між станціями мамалига та Чернівці завершені.
"Сьогодні поїзд №118 Чернівці - Чернігів курсуватиме за звичним маршрутом",- уточнили в УЗ.
На першому етапі поїзди проходитимуть ділянку з обмеженою швидкістю - 25 кілометрів на годину.
Пресслужба "Укрзалізниці" опублікувала відео прогону тестового поїзда по відремонтованій ділянці.
Нагадаємо, 19 вересня в районі карстових печер на перегоні Новоселиця - Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні. В результаті поїзд №118 запустили в об'їзд - через станції Заліщики та Тернопіль.