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УЗ ліквідувала провал у Чернівецькій області: сьогодні поновлюється рух поїздів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Залізничники ліквідували карстовий провал, що утворив на коліях у Чернівецькій області. Рух поїздів на цій ділянці буде сьогодні відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що роботи з відновлення залізничних колій на ділянці між станціями мамалига та Чернівці завершені.

"Сьогодні поїзд №118 Чернівці - Чернігів курсуватиме за звичним маршрутом",- уточнили в УЗ.

На першому етапі поїзди проходитимуть ділянку з обмеженою швидкістю - 25 кілометрів на годину.

Пресслужба "Укрзалізниці" опублікувала відео прогону тестового поїзда по відремонтованій ділянці.

Нагадаємо, 19 вересня в районі карстових печер на перегоні Новоселиця - Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні. В результаті поїзд №118 запустили в об'їзд - через станції Заліщики та Тернопіль.

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