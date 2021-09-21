УЗ ликвидировала провал в Черновицкой области: сегодня возобновляется движение поездов

Железнодорожники ликвидировали карстовый провал, образовавший на путях в Черновицкой области. Движение поездов на этом участке будет сегодня восстановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Отмечается, что работы по восстановлению железнодорожных путей на участке между станциями Мамалыга и Черновцы завершены.
"Сегодня поезд №118 Черновцы - Чернигов будет курсировать по привычному маршруту",- уточнили в УЗ.
На первом этапе поезда будут проходить участок с ограниченной скоростью - 25 километров в час.
Пресс-служба "Укрзализныци" опубликовала видео прогона тестового поезда по отремонтированному участку.
Напомним, 19 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Из-за этого поезд №118 запустили в объезд - через станции Залещики и Тернополь.