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УЗ ликвидировала провал в Черновицкой области: сегодня возобновляется движение поездов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Железнодорожники ликвидировали карстовый провал, образовавший на путях в Черновицкой области. Движение поездов на этом участке будет сегодня восстановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что работы по восстановлению железнодорожных путей на участке между станциями Мамалыга и Черновцы завершены.

"Сегодня поезд №118 Черновцы - Чернигов будет курсировать по привычному маршруту",- уточнили в УЗ.

На первом этапе поезда будут проходить участок с ограниченной скоростью - 25 километров в час.

Пресс-служба "Укрзализныци" опубликовала видео прогона тестового поезда по отремонтированному участку.

Напомним, 19 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Из-за этого поезд №118 запустили в объезд - через станции Залещики и Тернополь.

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УкрзализныцяЧерновицкая область