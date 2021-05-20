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УЗ влітку запустить поїзд з Лисичанська до Одеси: графік та маршрут

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" запускає поїзд № 269/270 з Лисичанська в Одесу. Він почне курсувати з 3 червня.

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

Так, з Лисичанська поїзд буде виїжджати через день по непарних числах. Зворотно - через день по парних числах.

Поїзд робить зупинки на станціях Рубіжне, Кремінне, Сватове, Куп'янськ Вузловий, Чугуїв, Харків, Люботин, Коломак, Полтава-Південна, Кременчук, Павлиш, Користівка, Знам'янка, Кропивницький, Новоукраїнка, Помічна, Южноукраїнська, Вознесенськ та Одеса.

Відправлення з Лисичанська відбуватиметься о 17:04, з Одеси о 19:21. Прибуття до Одеси о 12:10, до Лисичанська о 15:34.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відкриває нові сполучення Чернігова і Сум з Одесою.

Нагадаємо, з 1 червня з України запустять перші міжнародні залізничні маршрути до Угорщини та Австрії.

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Новини України УкрзалізницяОдесаЛисичанськ