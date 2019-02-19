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УЗ категорично проти кулуарного продажу боргу компанії "Промінвестбанком"

Новини » Інфраструктура    19.02.2019 - 14:29
УЗ категорично проти кулуарного продажу боргу компанії "Промінвестбанком"
Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

"Промінвестбанк" намагається продати кредитну заборгованість "Укрзалізниці" третім сторонам

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (УЗ) виступає категорично проти будь-якого кулуарного продажу боргу компанії "Промінвестбанком". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Стало відомо про спроби "Промінвестбанку", що належить російському "Внешэкономбанку", продати кредитну заборгованість АТ "Укрзалізниця" третім сторонам. Ми застерігаємо будь-яких потенційних покупців, що така транзакція несе суттєві серйозні ризики. Тому ми наполегливо рекомендуємо потенційним зацікавленим сторонам утриматися від такої транзакції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в "Укрзалізниці", на сьогодні статус і положення предмету позик, отриманих у 2011 році, перебуває на розгляді в різних судових інстанціях України, що, на думку компанії, значно вплине на визнання та визначення фактичної суми боргу.

"АТ "Укрзалізниця" обслуговувало зазначену заборгованість до вересня 2017 року й послідовно докладало добросовісні зусилля для врегулювання проблем і суперечок навколо цього боргу. Однак з того часу проходять судові процеси, спричинені агресивними діями "Промінвестбанку", за якими вже були винесені деякі судові рішення", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі компанії зазначили, що "Промінвестбанк" є частиною російського державного банку "ВЭБ", щодо якого є чинними рішення українських судових інстанцій про замороження акцій та рухомого і нерухомого майна "Промінвестбанку".

"Враховуючи стан відносин між Україною та країною-агресором та беручи до уваги санкції РНБО України щодо дочірніх компаній банків з російським державним капіталом, АТ "Укрзалізниця" закликає потенційних покупців зазначеного боргу утриматися від будь-якої участі в цій транзакції та проголошує, що розглядатиме будь-які такі дії як вороже ставлення до інтересів АТ "Укрзалізниця" та України", - зазначили в УЗ і підтвердили готовність до конструктивного діалогу щодо врегулювання своїх боргових зобов’язань на умовах відкритих і добросовісних переговорів.

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