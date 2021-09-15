УЗ використовує своє монопольне становище, підвищуючи тарифи на перевезення, - експерт

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення - кон'юнктурне рішення, за яким не нбуде поліпшення якості послуг, що надаються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Асоціації власників вагонів Олександра Криворучка.

"Це скоріше кон'юнктурне рішення, політичне. Людина (Олександр Камишин - в.о. голови правління УЗ, - ред.) Тільки прийшов на посаду, і тут же сказав про підвищення тарифів. Зробив найгірше на старті, для того щоб потім розібратися" , - сказав Криворучко.

Він пояснив: бізнес ніколи не виступав проти підвищення тарифів. Але бізнес має право розраховувати на поліпшення якості послуг, що надаються, якщо підвищуються тарифи, але цього не відбувається. При цьому бізнес змушений платити, оскільки компанія є монополістом.

"Укрзалізниця" систематично, використовуючи своє монопольне становище, диктує умови і не сильно прислухається до гравців ринку", - підкреслив Криворучко.

Крім того, він зазначив: додаткові кошти, отримані від підвищення тарифів, УЗ не інвестує в оновлення рухомого складу та інфраструктури, яка знаходиться в критичному стані.

"Підвищення тарифів - неефективна міра, поки "Укрзалізниця" працює за старими принципами. Тобто, по суті виходить як? Коли у мене не вистачає грошей, я підвищую вартість послуги, від якої ніхто не може відмовитися. Розумієте? Це категорично не ринковий механізм. Якщо ці гроші підуть на зарплату або підуть не на підвищення якості послуги, а підуть на проїдання - то це тупик", - пояснив Криворучко.