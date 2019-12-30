УЗ домовилася з General Electric про купівлю 40 локомотивів

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" домовилася з американською компанією General Electric щодо закупівлі 40 нових локомотивів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку керівника УЗ Євгена Кравцова у Facebook.

Як заявив Кравцов, сьогодні було підписано тристоронній меморандум між "Укрзалізницею", Міністерством інфраструктури та General Electric щодо закупівлі 40 локомотивів. Планується, що перша партія нових локомотивів прибуде в Україні вже наступного 2020 року.

Зазначається, що нові локомотиви значно покращать роботу на теплотязі та покращать операційну діяльність "Укрзалізниці".

"Перша партія локомотивів, їх було 30, вже успішно працює та демонструє свою ефективність. Вони виконують близько 20% усієї вантажної роботи. За нашими підрахунками, у 2019 році тільки завдяки локомотивам GE ми зекономили на пальному близько 100 млн гривень", - розповів Кравцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів на ділянці Фенольна-Скотувата в Донецькій області, який не здійснювався з 2014 року. Перший поїзд за цим маршрутом вирушив сьогодні, 30 грудня.

Також РБК-Україна писало, що новорічну ніч 2019/2020 в поїздах проведуть близько 17 тисяч пасажирів, всього в святкову добу курсуватимуть 126 пасажирських поїздів.