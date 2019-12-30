УЗ договорилась с General Electric о покупке 40 локомотивов

Фото: подписание меморандума (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Первую партию новых локомотивов УЗ получит уже в 2020 году

Акционерное общество "Укрзализныця" договорилась с американской компанией General Electric о закупке 40 новых локомотивов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу руководителя УЗ Евгения Кравцова в Facebook.

Как заявил Кравцов, сегодня был подписан трехсторонний меморандум между "Укрзализныцей", Министерством инфраструктуры и General Electric по закупке 40 локомотивов. Планируется, что первая партия новых локомотивов прибудет в Украину уже в следующем 2020 году.

Отмечается, что новые локомотивы значительно улучшат работу на теплотяге и улучшат операционную деятельность "Укрзализныци".

"Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн гривен", - рассказал Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" восстановила движение пригородных поездов на участке Фенольная-Скотувата в Донецкой области, которое не осуществлялось с 2014 года. Первый поезд по этому маршруту отправился сегодня, 30 декабря.

Также РБК-Украина писало, что новогоднюю ночь 2019/2020 в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров, всего в праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.