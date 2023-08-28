УЗ добавляет рейсы на популярные маршруты, а в Перемышль поездов пока не будет

Так, во львовском направлении поезд №191/192 Львов – Киев – Львов совершит дополнительные рейсы 2,3,9 и 10 сентября. Отправление из Киева будет в 07:05, прибытие во Львов в 17:03. Обратно из Львова в 13:15, прибытие в Киев в 22:05.

На одесском направлении добавят поезд №167/168 Львов – Одесса – Львов. Он совершит два своих рейса 3 сентября. Отправление из Львова в 08:37, прибытие в Одессу в 20:13. Обратно из Одессы в 09:39, прибытие во Львов в 20:44.

Также в УЗ сообщили, что отмененный из-за ремонта поезд №31/32 из Запорожья в Перемышль будет курсировать вместо Польши в Ивано-Франковск.

Временным маршрутом поезд отправляется из Запорожья 7-8, 14-15, 21-22 сентября в 20:49 и прибывает на следующий день в Ивано-Франковск в 16:02. Обратная отправка из Ивано-Франковска 8-9, 15-16, 22-23 сентября в 19:23, прибытие в Запорожье в 15:34 на следующий день.

Напомним, польская железная дорога с 8 сентября начинает плановые ремонты инфраструктуры в Перемышле. Из-за этого поезда №89/90 Киев – Перемышль и №73/74 Харьков – Перемышль с 7 сентября по 6 октября будут отменены.

Как сообщалось, в связи с частыми сбоями в движении поездов в Венгрии компания "Укрзализныця" объявила о сокращении маршрута поезда Киев-Вена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, которые отправились из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывали на 6 часов.

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