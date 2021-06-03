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УЗ запускає "морські" потяги з Дніпра та Кривого Рогу

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Україна, Четвер 03 червня 2021 11:25
УЗ запускає "морські" потяги з Дніпра та Кривого Рогу Фото: "УЗ" 10 червня запустить два "морських" потяги (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Андрій Василюк

"Укрзалізниця" з 10 червня відновлює курсування двох "морських" потягів: №472/471 Дніпро - Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг - Бердянськ. Поїзди відправлятимуться ввечері, а прибуватимуть на курорт вранці.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Перевізник вважає, що поїзди дадуть можливість оминути автозатори та комфортно дістатися курорту.

"Ці поїзди вирушатимуть по парних числах, зворотно - по непарних. Розклад зручний: відправлення з Дніпра о 22:50, прибуття до Бердянська о 08:23; відправлення з Кривого Рогу о 21:20, прибуття до Бердянська о 08:23.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відсьогодні, 3 травня, "Укрзалізниця" запускає літній поїзд №204/203 Кривий Ріг - Генічеськ. Потяг курсуватиме через Мелітополь Запорозької області.

З 29 травня курсує "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.

14 травня почав курсувати новий поїзд Ковель-Миколаїв. Маршрут пролягає через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв, курсуватиме в літній час.

Укрзалізниця у червні відновлює міжнародні залізничні подорожі. вже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною.

Крім того, в "УЗ" повідомили, що ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.

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