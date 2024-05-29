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УЗ анонсировала "горный шаттл" со Львова в Карпаты: график

Украина, Среда 29 мая 2024 21:48
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УЗ анонсировала "горный шаттл" со Львова в Карпаты: график Фото: УЗ анонсировала новый поезд со Львова в Карпаты (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Иван Носальский

На этих выходных, 1-2 июня, со Львова в Карпаты будет курсировать "горный шаттл". Он будет проезжать через Яремче и Татаров-Буковель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

По информации УЗ, поезд Львов - Ворохта будет отправляться со Львова 31 мая и 1 июля в 15:22. Он проедет через:

  • Ивано-Франковск в 17:39-17:43;
  • Яремче - в 19:10-19:14;
  • Татаров-Буковель - в 19:39-19:41;
  • прибудет в Ворохту в 19:52.

При этом 2 июня поезд продолжит свой маршрут из Ворохты в Рахов с таким расписанием:

  • Ворохта - 19:52 - 19:56;
  • Ясиня 20:34 - 20:36;
  • Квасы 20:59 - 21:01;
  • Рахов 21:19.

В обратном направлении поезд Рахов - Львов отправится 2 июня в 03:48. Расписание:

  • Квасы 04:07-04:09;
  • Ясиня 04:31-04:33;
  • Ворохта 05:12-05:18;
  • Татаров-Буковель 05:28-05:30;
  • Яремче 06:03-06:07;
  • Ивано-Франковск 07:50-07:55;
  • прибытие во Львов в 10:07.

При этом 1 июня поезд начнет свой маршрут из Ворохты с аналогичным расписанием.

Поезд будет останавливаться в: Ходорове, Бурштыне, Галиче, Делятине, Микуличине (Вороненке, Лазещине, Свидовце и Белине - в дни курсирования поезда в Рахов).

Напомним, ранее УЗ назначила дополнительный поезд из Сум в Киев на фоне эвакуации из ряда населенных пунктов Сумской области.

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Укрзализныця Львов Карпаты Поезд
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