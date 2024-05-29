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УЗ анонсувала "гірський шатл" зі Львова до Карпат: графік

Україна, Середа 29 травня 2024 21:48
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УЗ анонсувала "гірський шатл" зі Львова до Карпат: графік Фото: УЗ анонсувала новий поїзд зі Львова до Карпат (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Іван Носальський

Цими вихідними, 1-2 червня, зі Львова до Карпат курсуватиме "гірський шатл". Він проїжджатиме через Яремче і Татарів-Буковель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

За інформацією УЗ, поїзд Львів - Ворохта вирушатиме зі Львова 31 травня та 1 липня о 15:22. Він проїде через:

  • Івано-Франківськ - о 17:39-17:43;
  • Яремче - о 19:10-19:14;
  • Татарів-Буковель - о 19:39-19:41;
  • прибуде до Ворохти о 19:52.

При цьому 2 червня потяг продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова з таким розкладом:

  • Ворохта - 19:52-19:56;
  • Ясіня - 20:34-20:36;
  • Кваси - 20:59-21:01;
  • Рахів о 21:19.

У зворотному напрямку поїзд Рахів – Львів вирушить 2 червня о 03:48. Розклад:

  • Кваси 04:07-04:09;
  • Ясіня 04:31-04:33;
  • Ворохта 05:12-05:18;
  • Татарів-Буковель 05:28-05:30;
  • Яремче 06:03-06:07;
  • Івано-Франківськ 07:50-07:55;
  • прибуття до Львова о 10:07.

При цьому 1 червня поїзд розпочне свій маршрут із Ворохти з аналогічним розкладом.

Поїзд зупинятиметься у: Ходорові, Бурштині, Галичі, Делятині, Микуличині (Вороненці, Лазещині, Свидовці та Біліні - у дні курсування поїзда до Рахова).

Нагадаємо, раніше УЗ призначила додатковий поїзд із Сум до Києва на фоні евакуації із низки населених пунктів Сумської області.

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