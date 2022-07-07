RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ анонсувала новий поїзд Харків - Одеса: графік

Фото: УЗ анонсувала новий поїзд Харків - Одеса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

"Укрзалізниця" запускає новий рейс Харків - Одеса. Поїзд курсуватиме починаючи з 29 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням УЗ в Telegram.

Відзначається, що з 29 липня поїзд курсуватиме до Одеси з Харкова по непарних числах. Відправлення відбуватиметься о 7:39, а прибуття - о 10:39.

При цьому з Одеси до Харкова поїзд почне їздити вже з 30 липня і тільки по парних числах. Відправлення - о 15:42, а прибуття - о 17:40.

"Поїзд проходитиме через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста, даючи зручне залізничне сполучення кільком регіонам", - додають в УЗ.

Варто зауважити, що квитки кожен українець зможе придбати вже завтра, 8 липня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда № 4/3 Запоріжжя-Львів. По парних числах він вирушатиме ще й до Ужгорода.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" призначила новий регіональний поїзд Київ-Шостка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяХарківОдеса