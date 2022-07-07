УЗ анонсувала новий поїзд Харків - Одеса: графік

Відзначається, що з 29 липня поїзд курсуватиме до Одеси з Харкова по непарних числах. Відправлення відбуватиметься о 7:39, а прибуття - о 10:39.

При цьому з Одеси до Харкова поїзд почне їздити вже з 30 липня і тільки по парних числах. Відправлення - о 15:42, а прибуття - о 17:40.

"Поїзд проходитиме через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста, даючи зручне залізничне сполучення кільком регіонам", - додають в УЗ.

Варто зауважити, що квитки кожен українець зможе придбати вже завтра, 8 липня.