Піти у відрив: як Володимир Зеленський готується до другого туру президентських виборів

Свій порядок денний

Володимир Зеленський, згідно з даними Центрвиборчкому, набрав у першому турі 30,24% голосів виборців, майже вдвічі випередивши Петра Порошенка, який зайняв друге місце. Результати проведених після першого туру соціологічних досліджень поки не опубліковані. Але соціологія, оприлюднена до 31 березня, дозволяє Зеленському розраховувати на перетоки електорату від більшості рейтингових кандидатів, що не потрапили у другий тур.

Виборці Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Юрія Бойка та Олександра Вілкула більш схильні підтримувати саме Зеленського, а не діючого президента, випливає із соцопитувань. Тому в теорії розрив між Зеленським і Порошенка у другому турі має ще збільшитися.

"Електорат найбільш рейтингових політиків, які не вийшли у другий тур, більше схиляється голосувати за Зеленського, ніж за Порошенка. Але це були опитування ще до першого туру. Значний вплив на позицію електорату того чи іншого політика буде мати заклик самого кандидата", – заявив заступник директора Центру Разумкова Михайло Міщенко.

У штабі кандидата-переможця першого туру запевняють, що розслаблятися не збираються, адже на остаточні підсумки виборів можуть вплинути дуже багато факторів. Зокрема, передвиборчі дебати, які стали головною темою для обговорень минулого тижня.

Один з політтехнологів Зеленського розповів РБК-Україна, що готуватися до дебатів вони почали задовго до 31 березня і відразу розуміли, що до цього заходу їм треба буде придумати якусь нестандартну "фішку". Але обговорення тижнями не призводили до якихось конкретних результатів. І лише після першого туру, коли майбутні дебати з Порошенком вже стали реальністю, а прихильники президента в ЗМІ і соцмережах почали масово вимагати від Зеленського вийти на відкриту дискусію зі своїм конкурентом, рішення нарешті прийшло.

"Ми обговорювали-обговорювали, а потім Зеленський взяв і сам видав готову концепцію – з відео-запрошенням, дебатами на стадіоні і так далі", – розповідає штабіст. За його словами, команда опонента намагалася загнати їх у свій порядок денний, але завдяки ідеї зі стадіоном вдалося перехопити ініціативу і вивести Порошенко за межі його звичного поля. Наступні події, на кшталт несподіваної для багатьох згоди президента йти на стадіон, обопільної здачі аналізів і т. д., в команді Зеленського також оцінюють позитивно, оскільки це вкладається в їхні плани.

На даний момент незрозуміло, коли і в якому форматі відбудуться дебати, чи будуть вони організовані за участю ЦВК і "Суспільного" чи ні. Порошенко викликав свого конкурента на стадіон на 14 квітня, у Зеленського наполягають на проведенні дебатів 19 квітня – в останній передбачений законом день агітації.

Організаційні моменти, зокрема присутність глядачів на стадіоні, обговорювалися на зустрічі команди Зеленського з представниками НТКУ, де домовитися про проведення дебатів в студії "Суспільного" не вдалося. За словами голови правління НТКУ Зураба Аласанії, дебати на стадіоні обійдуться держбюджету приблизно в шість мільйонів гривень. Всі подробиці Аласанія і голова ЦВК Тетяна Сліпачук обіцяють розповісти на брифінгу опівдні вівторка, 9 березня.

Тим часом, спікер штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент запрошує свого конкурента на дебати на стадіон 14 квітня. При цьому глава держави також має намір "виконати норму закону" і прийти на дебати на "Суспільне" 19 числа, а при наявності часу ще й відвідати дебати на "Олімпійському" в той же день.

У будь-якому випадку, як кажуть у Зеленського, їх кандидат твердо має намір брати участь у дебатах і не буде шукати формальних приводів і застережень, щоб цього не робити. Причому відпочатку у кандидата налаштовувалися саме на 19 квітня.

"У Порошенка говорили: стадіон – це не місце для дебатів, це не місце для президента. Та будь-якому справжньому президенту повинно бути комфортно на стадіоні, перед своїм народом! Останній президент, якому було некомфортно, це Янукович, пам'ятаєте, як його на стадіоні освистували?.." - каже політтехнолог Зеленського.

Боротьба за явку

Головною небезпекою у другому турі у Зеленського бачать низьку явку своїх прихильників. Певну роль може зіграти і серйозна перевага над Порошенко, продемонстрована за підсумками першого туру. Через це симпатики лідера "95 кварталу" можуть вирішити, що перемога нікуди не дінеться, і просто не прийти на дільниці 21 квітня.

Крім того, у Зеленського звинувачують опонента у використанні "брудних" політтехнологій: від розгону історій про майбутню окупацію України Росією і масове вивезення українців у Сибір або швидку втрату безвізового режиму з ЄС у разі перемоги Зеленського до звинувачень у співпраці кандидата з одіозними екс-"регіоналами". Радники Зеленського запевняють, що в розкрутку цих меседжів вкладаються величезні ресурси, починаючи від масового друку листівок і розклеювання їх на дверях під'їздів до реклами в соціальних мережах, якими активно користується нинішній і потенційний електорат Зеленського, наприклад, в Instagram.

"Їхнє головне завдання – відбити від нас виборців кандидатів, які не пройшли у другий тур. У підсумку, люди можуть просто втомитися від всієї цієї "чорнухи", сказати "так ідіть ви обоє куди подалі" і просто не прийти голосувати", – розповідає один зі штабістів.

Інший співрозмовник більш детально описує типову схему розгону будь-яких інформаційних повідомлень в соцмережах, використовуваних проти Зеленського. "Для початку щось "постять" безіменні боти. Потім ці повідомлення підхоплюють проплачені ЛОМи (лідери громадської думки, - ред.). А потім вже їх добровільно розганяє аудиторія цих ЛОМів", – говорить він.

Інша проблема, що стоїть перед штабом Зеленського – заповнення своїми представниками окружних і особливо дільничних виборчих комісій (ДВК). У першому турі кожному кандидату виділялася квота в 30 тисяч членів комісій. Але вже перед другим туром вони повністю переформатується, і претендентам на президентське крісло буде потрібно знайти понад 200 тисяч осіб кожному.

Роботою своїх членів виборчкомів, як правило, волонтерів, які відгукнулися на заклики команди Зеленського в соцмережах, у центральному штабі задоволені. Там кажуть, що спочатку створювали певний кадровий резерв спеціально під другий тур, але для кращої мобілізації запустили челлендж #Зе!ДВК із закликом записуватися у члени ДВК. У першому турі Зеленський був представлений у 83,7% дільничних комісій, подавши майже 25 тисяч осіб з 30 тисяч можливих.

Певно, допомогу Зеленському зможуть надати кандидати, що не потрапили у другий тур, "поділившись" своїми членами комісій. Ще до першого туру виборів таку заяву зробив екс-голова "Аграрної партії" Віталій Скоцик. Про свою підтримку Зеленського також заявив і кандидат від "Укропу" Олександр Шевченко.

Як неодноразово обіцяли в штабі Зеленського, свою команду, в першу чергу, кандидатів на ключові посади за президентською квотою, він повинен подати до другого туру виборів. Але називати конкретні прізвища до офіційної презентації в штабі не хочуть. При цьому, як розповідають джерела РБК-Україна в міжнародних фінансових організаціях, радники Зеленського екс-міністр фінансів Олександр Данилюк та екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус вже позиціонують себе як чільних членів майбутньої владної команди.

У політичних кулуарах також ходять чутки про те, що при президентстві Зеленського в Україну може повернутися вже призабута практика призначення на високі державні пости експатів, зокрема американців. У команді кандидата кажуть, що з західними партнерами у них склалися гарні відносини. "Нам обіцяна максимальна кадрова і фінансова підтримка для проведення реформ. Але іноземців ми будемо запрошувати на посади радників, на ключових постах все ж повинні працювати українці, на Заході теж так вважають", – запевняє співрозмовник в оточенні Зеленського.