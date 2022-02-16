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Виїзд з України нардепів при воєнному стані має схвалити президент: законопроект уже у Раді

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Україна, Середа 16 лютого 2022 12:33
Виїзд з України нардепів при воєнному стані має схвалити президент: законопроект уже у Раді Фото: депутатам заборонять виїжджати з країни на час воєнного стану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект великої групи народних депутатів щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану. Пропонується встановити, що виїзд з України нардепів, чиновників та військових при воєнному стані має схвалити президент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №7055.

Документом пропонується, встановити, що у період воєнного стану забороняється виїзд з України:

  • 1) членів Кабінету міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;
  • 2) народних депутатів України;
  • 3) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
  • 4) державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" керівників центральних органів виконавчої влади, в тому числі центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та інших центральних органів виконавчої влади;
  • 6) військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону;
  • 7) осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів України;
  • 8) керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
  • 9) керівників підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Згідно з проектом, визначені особи можуть виїжджати з України для здійснення власних повноважень на підставі розпорядження президента України.

Нагадаємо, наприкінці січня 44,9% українців сприймали накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення взимку-навесні 2022 року. Вважають, що вторгнення найближчим часом не буде, 43,7% респондентів.

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