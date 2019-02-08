Звільнення Аласанії: правління "Суспільного" вимагає переглянути рішення

У заяві йдеться, що Наглядова рада вдалася до маніпуляцій
Правление "Суспильного" призвало Наблюдательный совет ПАО "НОТУ" пересмотреть решение об увольнении председателя правления Зураба Аласании. Об этом говорится в заявлении "Суспильного", сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Суспильного".
Как отметили в "Суспильном", решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления было незаконным.
"Правление считает решение, принятое в неправовой способ, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает Наблюдательный совет ПАО "НОТУ " пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур", - говорится в сообщении.
В заявлении говорится, что Наблюдательный совет прибег к манипуляциям.
Одной из причин увольнения совет указывает создания - директората, и делегирование структуре полномочия членов правления.
Напомним, 4 мая 2017 года Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" подписала контракт с Аласанией. В новый контракт был внесен пункт о неограниченном рабочем времени руководителя, также изъят пункт о премировании.
31 января Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей председателя правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".
Наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта с Аласанией.
7 февраля был опубликован протокол заседания, на котором Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей.
В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Харлем Дезир заявил, что увольнение Аласании может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность СМИ.