Звільнення Аласанії: правління "Суспільного" вимагає переглянути рішення

У заяві йдеться, що Наглядова рада вдалася до маніпуляцій

Правление "Суспильного" призвало Наблюдательный совет ПАО "НОТУ" пересмотреть решение об увольнении председателя правления Зураба Аласании. Об этом говорится в заявлении "Суспильного", сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Суспильного".

Как отметили в "Суспильном", решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления было незаконным.

"Правление считает решение, принятое в неправовой способ, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает Наблюдательный совет ПАО "НОТУ " пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что Наблюдательный совет прибег к манипуляциям.

Одной из причин увольнения совет указывает создания - директората, и делегирование структуре полномочия членов правления.

Напомним, 4 мая 2017 года Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" подписала контракт с Аласанией. В новый контракт был внесен пункт о неограниченном рабочем времени руководителя, также изъят пункт о премировании.

31 января Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей председателя правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

Наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта с Аласанией.

7 февраля был опубликован протокол заседания, на котором Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей.

В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Харлем Дезир заявил, что увольнение Аласании может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность СМИ.