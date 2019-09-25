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Звільнено голову Державної архітектурно-будівельної інспекції

Новини » Політика    25.09.2019 - 12:55
Звільнено голову Державної архітектурно-будівельної інспекції
Фото: Сергій Кузьмін (dabi.gov.ua)

В. о. керівника ДАБІ призначили Олександра Строкача

Кабінет міністрів України на засіданні 25 вересня звільнив главу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Сергія Кузьміна. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні Кабміну.

За його словами, уряд звільнив Кузьміна і призначив виконуючим обов'язки керівника ДАБІ Олександра Строкача.

Звільнено голову Державної архітектурно-будівельної інспекціїЗвільнено голову Державної архітектурно-будівельної інспекції

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів призначив Ігоря Клименка новим головою Національної поліції. До цього він був заступником голови НПУ - начальником департаменту кадрового забезпечення.

Вчора колишній голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що йде у відставку. Ця заява була зроблена на тлі скандалу з затриманням його колишньої дружини в Польщі. Місцева прокуратура підозрює її в спробі відмивання грошей.

Крім того, сьогодні стало відомо, що колишнього нардепа Антона Геращенка призначили заступником міністра внутрішніх справ України. Зазначимо, Геращенко є давнім соратником нинішнього глави МВС Арсена Авакова.

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