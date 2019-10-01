Звільнили керівників трьох морських портів

Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Діяльність керівників не відповідала вимогам ефективного менеджменту підприємств

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав накази про звільнення керівників Одеського, Чорноморського та Білгород-Дністровського морських портів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, 30 вересня наказами Міністерства інфраструктури звільнено від виконання обов’язків директора ДП "Одеський морський торговельний порт" Войтка В. О., від виконання обов’язків директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" - Сєчкіна С. А., від виконання обов’язків директора ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" - Волощука К. В.

"Держава не є ефективним власником, тому ми багато надій покладаємо на концесійні проєкти, але це не означає, що ми не будемо реагувати на дії менеджменту портів, які спричиняють збитки державних підприємств", - заявив Криклій.

Керівник Одеського морського порту Войтко В.О. у 2018 році отримав зарплати та інші додаткові стимулюючі виплати на загальну суму 5,2 млн гривень, при тому, що порт не виконав плану з чистих доходів.

"Незбалансованість доходів та витрат негативно вплинула на показники господарської діяльності підприємства та призвело до зменшення та невиконання планового показника чистого фінансового результату з 303,2 млн грн у 2016 році при плані у 2018 році 119,3 млн грн фактично до 19,2 млн грн у 2018 році, та до збитку 55,1 млн грн за І півріччя 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Діяльність керівників ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" також не відповідає вимогам ефективного менеджменту підприємств портової галузі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українські порти втратили 6 млрд гривень від 2014 року, коли Росія анексувала Крим.

Крім того, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначав, що морські порти України вже третій рік поспіль демонструють збільшення вантажообігу, незважаючи на агресію з боку Російської Федерації в Азовському морі і Керченській протоці.