Майже половина українців задоволені життям

Фото: Люди на платформі Київського метро (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більше задоволені життям молоді, освічені мешканці Західної та Центральної України

У травні 2019 року були задоволені своїм нинішнім життям 39% українців, у той час як 55% респондентів життя не задовольняло. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, розподіл оцінок задоволеності життям досить варіюється серед основних соціальних груп населення країни. Найбільш суттєво ці варіації були пов'язані з віком, рівнем освіти, рівнем достатку та регіоном проживання опитаних.

Найбільш високий рівень задоволеності своїм життям був зафіксований у молоді (у віці до 40 років), а найнижчий - у осіб передпенсійного та пенсійного віку (відповідно, приблизно 51% проти 28%).

Чим вище був рівень освіти респондентів, тим, як правило, вони частіше були задоволені своїм життям, і навпаки (приблизно 30% серед мають рівень освіти не вище середнього проти 48% у осіб з вищою і незакінченою вищою освітою).

Серед тих осіб, рівень достатку яких невисокий ("грошей не вистачає навіть на продукти", "грошей вистачає лише на продукти) питома вага в цілому задоволених своїм життям був майже вдвічі нижчі, ніж серед осіб, які мають більш високий достаток (приблизно 27% проти 51%).

При цьому серед жителів Західної та Центральної України питома вага тих, хто загалом незадоволений своїм життям, був помітно вище, ніж серед мешканців Півдня і Сходу країни (відповідно 43% проти 31%).

Опитування проводилося в період з 21 по 30 травня 2019 року серед 1998 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, переважна більшість жителів України (80%) найближчим часом не планують виїзд на роботу за межі України. Виїхати на роботу за кордон планують 12% українців, з яких більшість (9%) планують попрацювати і повернутися в Україну, тоді як лише 3% розраховують залишитися за кордоном на ПМЖ.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, більшість українців (57%) не визнають силу забобонів, у той час як вірять у прикмети і забобони 37% респондентів.