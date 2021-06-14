Підвищення податків має бути погоджено з представниками профільних асоціацій, - нардеп

Податкові ініціативи уряду, передбачені законопроектом №5600, повинні прийматися тільки після обговорення з бізнес-асоціаціями та врахування їх зауважень.

"Ми повинні чути всі асоціації. Принаймні, на базі Комітету завжди всі профільні бізнес-асоціації були почуті. В першу чергу ми розуміємо, що податки повинні мати не тільки збірну функцію. Вони повинні стимулювати бізнес розвиватися, вкладати гроші і створювати нові робочі місця", - сказав Устенко.

Він підкреслив: бізнес платить податки, а держава повинна бути зацікавлена в тому, щоб бізнес стабільно функціонував і розвивався.

"Для нас важливо, щоб бізнес мав можливість комфортно працювати і розглядав Україну як країну, в якій є набагато більший потенціал, ніж у будь - якій іншій європейській країні", - зазначив Устенко.

На його думку, поданий урядом законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (5600) буде доопрацьований з урахуванням зауважень бізнес-асоціацій, а також не виключив можливість перенесення дати набрання ним чинності з 1 липня поточного року на 1 січня 2022 року.

"Можливо, буде внесено не з 1 липня, можливо, це буде з наступного року, як має бути. Але це тільки попередній текст, і він явно ще дуже сильно буде коригуватися до другого читання або до першого", - розповів Устенко.