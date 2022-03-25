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Збільшення робочого часу до 60 годин на тиждень є правом, а не обов’язком роботодавця, - Мінекономіки

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Україна, П'ятниця 25 березня 2022 09:01
Збільшення робочого часу до 60 годин на тиждень є правом, а не обов’язком роботодавця, - Мінекономіки Фото: 60-годинний робочий тиждень є правом, а а не обов’язком роботодавця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Мінекономіки надало коментар щодо положень закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Директорат розвитку ринку праці та умов оплати праці Мінекономіки.

Законом встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.

Як зазначається в коментарі, дана норма у період воєнного стану підлягає застосуванню замість положень частини першої статті 50 КЗпП, якою визначалося, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

"Варто врахувати, що збільшення на період воєнного стану нормальної тривалості робочого часу до 60 годин на тиждень є правом, а не обов’язком роботодавця", - йдеться в коментарі.

У Мінекономіки додають, що таке збільшення повинно бути обгрунтованим перш за все потребою ефективної діяльності відповідного підприємства, установи, організації в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення.

"Тарифна ставка (оклад) оплати праці встановлюється виходячи зі встановлених роботодавцем норм тривалості робочого часу, які можуть сягати 60 годин на тиждень", - зазначили в Мінекономіки.

У міністерстві також повідомили, що на період дії воєнного стану не діють норми КЗпП щодо:

  • - скорочення роботи на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні напередодні святкових і неробочих днів;
  • - тривалості робочого дня напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні не більше 5 годин;
  • - обмеження граничних норм надурочних робіт;
  • - перенесення вихідного дня на наступний після святкового або неробочого;
  • - перенесення вихідних та робочих днів відповідно до рекомендації Кабінету міністрів України;
  • - заборони залучення до робіт у вихідні, святкові і неробочі дні;
  • - компенсації за залучення до робіт у вихідні, святкові і неробочі дні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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